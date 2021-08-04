Магдеев после критики Минниханова прошелся по общественным пространствам Челнов

После критики президента Татарстана Рустама Минниханова о ненадлежащем содержании общественных пространств мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев прошелся по общественным пространствам в старой части города. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации Челнов Римма Мухаметзянова.



Магдеев посетил театральный парк имени Марата Бибишева в поселке ЗЯБ, парк Театральный рядом с драмтеатром, набережную Тукая, бульвар Тинчурина.

Мэр поручил до 20 августа привести общественные пространства в порядок: прибрать, высадить цветы, закрасить «граффити», разработать проект системы автополива газонов, привести в порядок общественные туалеты.

Напомним, в прошлую субботу Минниханов возмутился, что от жителей Татарстана поступает много жалоб о ненадлежащем содержании общественных пространств. «Как можно так безобразно относиться? Я разочарован. Значит, у вас внимания на это не хватает, вам это неинтересно и ненужно. Вам безразлично, где ваши люди отдыхают и куда они могут пойти», — обратился он к главам муниципалитетов на республиканском совещании.



Ольга Плешкова