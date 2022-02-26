Онлайн-дистрибьютор рассказал, почему против хозяев казанского мошеннического сайта не возбуждают дело

Фото: скриншот действующего сайта

В Казани вновь активизировались мошенники, организовавшие работу поддельного сайта по продаже техники. Злоумышленники прикрываются именем крупного онлайн-дистрибьютора «Е-Ком Трейд», чтобы вызвать у покупателей доверие.



В прошлом году после разбирательств был закрыт сайт Viper-market. Сейчас аферисты действуют с сайта под названием Technorama. У него другой домен, но дизайн аналогичен предшествующему. При сравнении скриншотов старого и нового сайтов можно увидеть, что остался прежним в том числе и набор предлагаемой к продаже техники.

Коммерческий директор онлайн-дистрибьютора Рамиль Абдуллин рассказал «Реальному времени», что суды отказывают в возбуждении уголовных дел, поскольку сама компания не понесла никаких материальных убытков. Однако Абдуллин считает, что ситуация бросает тень на сам рынок e-commerce в России.

Фото: скриншот закрытого в декабре мошеннического сайта Viper-market

Онлайн-дистрибьютор узнал о сайте после письма потенциального покупателя Ксении. В сообщении она указала, что по адресу Ибрагимова, 58, указанному на сайте, нет этого магазина. Оплаченные товары магазин не отправляет, с покупателями не связывается, не берут трубки. Домен существует менее месяца.

Согласно Parsesite, сайт мошенников найден в реестрах запрещенных ip адресов. Сотрудники Е-Ком Трейд попытались сами осуществить заказ и связаться с продавцами, но трубку те так и не взяли.

По словам Рамиля Абдуллина, дистрибьютор лишь может догадываться, кто стоит за серией мошенничеств. «Как и в прошлый раз, мы готовы оказывать консультационную поддержку потерпевшим. Юротдел компании уже ведет работу с прокуратурой и МВД», — сказал он.



Согласно данным Google Analitycs, ныне закрытый сайт Viper-market ежемесячно просматривало более 8 тысяч человек. От действий злоумышленников пострадали покупатели со всей России.

Маргарита Головатенко