Мошенники в Казани создали новый интернет-магазин по продаже техники после закрытия старого

Фото: скриншот сайта

В конце 2021 года в Казани был создан фальшивый сайт по продаже бытовой техники Viper-market — мошенники получали с покупателей деньги за товар известных брендов и пропадали, оставляя потерпевших ни с чем.



Обманутые покупатели обращались в «Е-Ком Трейд», поскольку на сайте мошенники указали его как продавца. Однако онлайн-дистрибьютор не сотрудничал с этим магазином. Команда дистрибьютора подключала к вопросу юристов и обратились в правоохранительные органы, после чего в декабре сайт был закрыт.

Сегодня руководитель отдела внешних коммуникаций «Е-Ком Трейд» Рената Кимаева рассказала «Реальному времени», что мошенники активизировались снова — в Сети появился сайт Technorama с другим доменом, но очень похожим на своего предшественника дизайном. Продавцом снова указан «Е-Ком Трейд».

При сравнении скриншотов старого и нового сайтов можно увидеть, что остался прежним в том числе и набор предлагаемой к продаже техники.

Фото: скриншот закрытого в декабре мошеннического сайта Viper-market

Онлайн-дистрибьютор узнал о сайте после письма покупателя. В сообщении он указал, что по адресу Ибрагимова, 58, указанному на сайте, нет этого магазина. Оплаченные товары магазин не отправляет, с покупателями не связывается, не берут трубки. Домен существует 19 дней.

Маргарита Головатенко