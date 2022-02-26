Сегодня в Татарстане ожидается снег, гололедица и до +2 градусов
Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, снег, в отдельных районах туман. На дорогах может образоваться гололедица, местами сильная. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
Днем температура воздуха в Казани составит -2... 0 градусов, в Набережных Челнах -2... 0 градусов, в Бугульме -3... -1 градус, в Чистополе -3... 0 градусов, в Буинске -2... +1 градус.
Вчера профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что нынешняя зима вошла в тройку самых снежных в этом столетии. По его словам, если в марте будут господствовать циклоны с Атлантики, то первый месяц весны будет теплым, а снеготаяние — активным.
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