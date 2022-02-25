В Казани до 28 февраля закрыли для движения участок улицы Спартаковской

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани на время закрыли для движения участок по улице Спартаковской возле дома №21 до пересечения с улицей Хади Такташа. Он недоступен до 28 февраля.

Ограничение движения ввели в связи с проведением работ по прокладке канализации на территории бывшей фабрики «Спартак», где появится технопарк, объяснили в мэрии Казани.

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов поручил запустить новый IT-квартал на базе бывшей обувной фабрики «Спартак» в Казани к 30 августа, то есть ко Дню республики.



— Мы на этой площадке ко Дню республики должны уже не только построить, но и запустить новый IT-парк, — сказал он и отметил глобальность проекта и большой объем инвестиций.

