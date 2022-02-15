В России число должников перед банками достигло рекордных 8,6 млн

За 2021 год Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила 8,6 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с граждан в пользу банков. Об этом сообщают «Известия».

Такой показатель стал максимальным за все время ведения статистики службы с 2012 года.

Также в прошлом году увеличился темп роста числа россиян, долги которых будут списаны принудительно по решению суда. Количество неплательщиков за этот период увеличилось на 1,6 млн против 1,2 млн годом ранее.

Судебные приставы планируют взыскать долги по начатым за прошлый год исполнительным делам на общую сумму 1,1 трлн рублей, что на 40 млрд больше, чем в 2020 году. Всего за 2021 год с физлиц в пользу банков взыскали 185,2 млрд рублей, а в 2020 году — 142,8 миллиарда.

Фото: Максим Платонов

В пресс-службе УФССП РФ по Татарстану сообщили, что за январь судебные приставы республики взыскали около 113 млн рублей долгов по налоговым платежам.



Ведомство напоминает гражданам о необходимости заблаговременно проверять и погашать задолженности на сайте или в мобильном приложении ФССП.

Максим Кокунин