Чернышенко поручил разработать рекомендации для туристов из-за приостановки работы аэропортов

Фото: Максим Платонов

Ростуризму совместно с Минтрансом необходимо обеспечить координацию действий по вывозу туристов с мест отдыха к месту жительства из-за временной приостановки работы аэропортов в нескольких регионах страны. С таким поручением выступил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Кроме того, необходимо разработать методические рекомендации для туристов, а также постоянно информировать их о порядке действий в сложившейся ситуации, сообщает телеграм-канал правительства РФ.

Фото: Максим Платонов

Сегодня Ростуризм рекомендовал отложить поездки в те регионы страны, где до 03.45 мск 2 марта закрыты аэропорты. Тем, кто остается на отдыхе в данных субъектах, следует обратиться к туроператорам. Жителям России, находящимся за границей, необходимо держать связь с туроператорами и авиакомпаниями.



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Диана Жиленкова