В нескольких городах РФ, в том числе в Казани, задержали участников несанкционированных акций

Несколько десятков человек задержаны на несанкционированных акциях, которые проходили в нескольких городах России, в том числе в Казани, сообщает ТАСС.



Кроме столицы Татарстана, несанкционированные акции прошли в Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре, Калининграде Нижнем Новгороде, Кирове, Уфе, Перми, Мурманске, Архангельске и Сыктывкаре.

Их проведение началось на центральных городских улицах и площадях. На акциях присутствовали сотрудники полиции — они предупреждали граждан о том, что текущие акции не согласованы и просили присутствующих разойтись.

Согласно информации агентства, участники акций не создавали затруднений движения для пешеходов.

Ранее Следком РФ предупредил об ответственности за противоправные действия по организации и проведению несанкционированных акций в связи с распространением в СМИ, интернете и соцсетях призывов к участию в массовых беспорядках и митингах, связанных с «напряженной внешнеполитической обстановкой».

Вчера в Москве в результате несанкционированной акции были задержаны 600 человек. Жители города собрались, чтобы выступить против специальной военной операции. Участников мероприятия доставили в территориальные отделы полиции для разбирательства.

Маргарита Головатенко