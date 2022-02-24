В Москве задержали 600 человек в ходе незаконной акции

Фото: Максим Платонов

В Москве в результате несанкционированной акции были задержаны 600 человек. Жители города собрались, чтобы выступить против специальной военной операции.

По данным ГУ МВД России по Москве, в отношении задержанных решается вопрос о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством. Участников мероприятия доставили в территориальные отделы полиции для разбирательства.

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Следственном комитете России предупредили об ответственности за противоправные действия по организации и проведению несанкционированных акций из-за операции на Украине. Все факты правонарушений получат адекватную правовую оценку, а лица, совершившие их, понесут ответственность.

Диана Жиленкова