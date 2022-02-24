Под Воронежем разбился самолет Ан-26

Фото: Максим Платонов

В Воронежской области в ходе планового полета по перевозке военного имущества разбился самолет Ан-26 ВКС РФ. Все члены экипажа погибли.

Согласно предварительным данным, причиной крушения является отказ техники. На земле разрушений обнаружено не было. На место происшествия отправилась комиссия ВКС для выяснения причин и обстоятельств крушения, передает «Интерфакс».

В ноябре прошлого года в Иркутской области разбился грузовой самолет Ан-12, который совершал рейс Якутск — Иркутск. На борту воздушного судна находились девять человек, все из них погибли. Самолет принадлежал белорусской авиакомпании «Гродно».



Диана Жиленкова