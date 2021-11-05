Обнаружены останки всех девяти погибших в районе крушения Ан-12 под Иркутском
В районе крушения Ан-12 под Иркутском спасатели обнаружили останки всех девяти погибших, сообщили экстренные службы «РИА Новости».
На месте крушения спасатели обнаружили второй черный ящик воздушного судна. Вчера был обнаружен первый.
Самолет упал в районе села Пивовариха в Иркутской области и загорелся. Он принадлежал белорусской авиакомпании «Гродно».
Вчера были найдены тела шестерых погибших. В самолете находились пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз. При крушении самолета Ан-12 погибли генеральный директор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании «Заполярье».
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