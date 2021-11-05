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Обнаружены останки всех девяти погибших в районе крушения Ан-12 под Иркутском

09:14, 05.11.2021
Обнаружены останки всех девяти погибших в районе крушения Ан-12 под Иркутском
Фото: wikipedia.org

В районе крушения Ан-12 под Иркутском спасатели обнаружили останки всех девяти погибших, сообщили экстренные службы «РИА Новости».

На месте крушения спасатели обнаружили второй черный ящик воздушного судна. Вчера был обнаружен первый.

Самолет упал в районе села Пивовариха в Иркутской области и загорелся. Он принадлежал белорусской авиакомпании «Гродно».

Фото: wikipedia.org

Вчера были найдены тела шестерых погибших. В самолете находились пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз. При крушении самолета Ан-12 погибли генеральный директор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании «Заполярье».

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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