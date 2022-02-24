Сообщение о минировании Вахитовского суда Казани оказалось ложным

В Казани завершилось обследование здания Вахитовского суда. Как стало известно «Реальному времени», сообщение о минировании не подтвердилось.

Сообщения о минировании также поступили сегодня в Советский и Ново-Савиновский суды города. Была организована эвакуация, все судебные процессы приостановили. Эвакуация прошла и в Верховном суде Татарстана.



Фото: Максим Платонов

В прошлом месяце в Вахитовский суд Казани также поступило сообщение о минировании. Спецслужбы ничего не обнаружили. Сообщение оказалось ложным.



В этом месяце волна «минирований» прошла и по казанским школам. Сообщения об угрозах оказались ложными. Подробнее об инциденте — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова