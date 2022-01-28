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В Вахитовском суде Казани закончили осмотр после сообщения о минировании

18:58, 28.01.2022
В Вахитовском суде Казани закончили осмотр после сообщения о минировании
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Вахитовском суде Казани закончили осмотр после поступившего сообщения о минировании. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Спецслужбы ничего не обнаружили. Сообщение о минировании поступило на почту суда сегодня вечером. Началась эвакуация.

На этой неделе в селе Биклянь Тукаевского района Татарстана из-за сообщения о бомбе эвакуировали школу. Директору одной из школ села поступило СМС-сообщение, в котором неизвестный требовал миллион рублей, иначе он угрожал взорвать здание учебного заведения.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбщество Татарстан

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