В Вахитовском суде Казани закончили осмотр после сообщения о минировании

В Вахитовском суде Казани закончили осмотр после поступившего сообщения о минировании. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Спецслужбы ничего не обнаружили. Сообщение о минировании поступило на почту суда сегодня вечером. Началась эвакуация.

На этой неделе в селе Биклянь Тукаевского района Татарстана из-за сообщения о бомбе эвакуировали школу. Директору одной из школ села поступило СМС-сообщение, в котором неизвестный требовал миллион рублей, иначе он угрожал взорвать здание учебного заведения.



Татьяна Леухина