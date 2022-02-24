Несколько судов Казани получили сообщения о «минировании»
В Вахитовский, Советский, Ново-Савиновский суды Казани поступили сообщения о «минировании». Об этом заявили в пресс-службах судов.
Сейчас всех эвакуировали, все судебные процессы приостановили. На место подъезжают спецслужбы.
Последний раз Вахитовский суд «минировали» в конце января. Спецслужбы тогда ничего не обнаружили. А волна эвакуаций в судах Казани «прошла» в апреле прошлого года.
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