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Несколько судов Казани получили сообщения о «минировании»

16:56, 24.02.2022
Несколько судов Казани получили сообщения о «минировании»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Вахитовский, Советский, Ново-Савиновский суды Казани поступили сообщения о «минировании». Об этом заявили в пресс-службах судов.

Сейчас всех эвакуировали, все судебные процессы приостановили. На место подъезжают спецслужбы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Последний раз Вахитовский суд «минировали» в конце января. Спецслужбы тогда ничего не обнаружили. А волна эвакуаций в судах Казани «прошла» в апреле прошлого года.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбщество Татарстан

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