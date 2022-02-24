В Чехии закрываются генконсульства России

Премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил о том, что в стране закрываются два российских консульства. Об этом сообщает «РИА Новости».

Они находятся в Карловых Варах и Брно. Также приостанавливается работа чешских консульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Сегодня стало известно, что Украина разрывает дипломатические отношения с Россией. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.



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Дарья Акимова