Макрон: действия России на Украине нарушают Устав ООН

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что действия России на Украине нарушают Устав Организации Объединенных наций. Он предупредил, что его страна примет все необходимые меры, чтобы защитить суверенитет и безопасность европейских союзников и своих граждан на Украине.

— Россия предприняла массивную атаку на Украину и нарушила фундаментальные принципы европейского и международного права. В этом испытании Франция выступает на стороне Украины, — заявил Макрон.

Кроме того, Макрон рассказал, какими будут новые антироссийские санкции Евросоюза. По его словам, они затронут военную, экономическую и энергетическую сферы, пишет ТАСС.

Сегодня президент РФ Владимир Путин сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции из-за ситуации в Донбассе в связи с тем, что «обстоятельства требуют от России решительных действий».



— Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, — заявил Путин в обращении в ночь на четверг.



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