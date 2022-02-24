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Макрон: действия России на Украине нарушают Устав ООН

15:45, 24.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация
Макрон: действия России на Украине нарушают Устав ООН
Фото: kremlin.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что действия России на Украине нарушают Устав Организации Объединенных наций. Он предупредил, что его страна примет все необходимые меры, чтобы защитить суверенитет и безопасность европейских союзников и своих граждан на Украине.

— Россия предприняла массивную атаку на Украину и нарушила фундаментальные принципы европейского и международного права. В этом испытании Франция выступает на стороне Украины, — заявил Макрон.

Кроме того, Макрон рассказал, какими будут новые антироссийские санкции Евросоюза. По его словам, они затронут военную, экономическую и энергетическую сферы, пишет ТАСС.

Сегодня президент РФ Владимир Путин сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции из-за ситуации в Донбассе в связи с тем, что «обстоятельства требуют от России решительных действий».

— Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, — заявил Путин в обращении в ночь на четверг.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в материале и новостной ленте интернет-газеты.

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