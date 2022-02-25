В Казани демонтируют ряд незаконно размещенных торговых объектов

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани демонтируют ряд самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Всего в списке находятся девять объектов, среди которых — автофургоны, торговые объекты, павильон, киоск и др. Например, автофургоны находятся на улице Адоратского, около дома №12, и улице Шаляпина, вблизи дома №7.

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

На прошлой неделе стало известно, что в столице Татарстана демонтируют еще две незаконно размещенные рекламные конструкции: щитовую конструкцию, расположенную на улице Приволжской, около дома №215, а также стелу, находящуюся на Оренбургском тракте, у дома №209б.

Диана Жиленкова