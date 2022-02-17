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В Казани демонтируют еще две незаконно размещенные рекламные конструкции

10:36, 17.02.2022
В Казани демонтируют еще две незаконно размещенные рекламные конструкции
Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В Казани утвердили перечень незаконно размещаемых средств наружной рекламы и информации, которые подлежат демонтажу. Распоряжение опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Так, демонтажу подлежит щитовая конструкция, расположенная на улице Приволжской около дома №215, а также стела, находящаяся на Оренбургском тракте у дома №209б.

Фото: Илья Репин (архив)

На прошлой неделе сообщалось, что в столице Татарстана снесут ряд незаконно размещенных торговых объектов, гаражей и автофургон. Собственникам поручили снести их в срок с 10 по 14 февраля. В противном случае их уберут принудительно в период до 16 мая.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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