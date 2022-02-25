Сегодня в Татарстане ожидается туман и гололедица

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, в отдельных районах туман. На дорогах может образоваться гололедица, предупреждает Гидрометцентр РТ.

Днем температура воздуха в Казани составит -3..-1 градус, в Набережных Челнах -5..-1 градус, в Бугульме -3..-1 градус, в Чистополе -4..-1 градус, в Буинске -4..0 градусов.

Фото: Максим Платонов (архив)

В выходные в республике ожидается снег, местами туман. В субботу днем температуры воздуха составят -5..0 градусов, ночью похолодает до -5..-10 градусов. В воскресенье ночью ожидается -8..-3 градуса, а днем потеплеет до +2 градусов.



Диана Жиленкова