Сегодня в Татарстане ожидается туман и гололедица
Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, в отдельных районах туман. На дорогах может образоваться гололедица, предупреждает Гидрометцентр РТ.
Днем температура воздуха в Казани составит -3..-1 градус, в Набережных Челнах -5..-1 градус, в Бугульме -3..-1 градус, в Чистополе -4..-1 градус, в Буинске -4..0 градусов.
В выходные в республике ожидается снег, местами туман. В субботу днем температуры воздуха составят -5..0 градусов, ночью похолодает до -5..-10 градусов. В воскресенье ночью ожидается -8..-3 градуса, а днем потеплеет до +2 градусов.
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