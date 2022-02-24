В последние дни февраля в Татарстане ожидается до +2 градусов

Фото: Максим Платонов (архив)

В Гидрометцентре РТ рассказали, какая погода ожидается в Татарстане в ближайшие дни. По прогнозу синоптиков, в последние дни февраля в республике потеплеет до +2 градусов. При этом придет похолодание до -5 градусов, но температуры по-прежнему будут существенно превышать климатическую норму.



В пятницу, 25 февраля, в Татарстане установится облачная с прояснениями погода, ночью в отдельных районах пройдет небольшой снег, днем осадки маловероятны. Местами возможен туман, на дорогах гололедица, местами сильная. Ночью похолодает до -3 до -8°С, в низких районах — до -13°С. Днем синоптики прогнозируют от 0 до -5 градусов.

В выходные, 26 и 27 февраля, в Татарстане временами будет идти снег, в том числе мокрый, местами возможен туман. Ночью в субботу, 26 февраля, в республике похолодает до -5... -10°С, а на востоке при прояснениях — до -15°С. Днем температуры составят 0... -5°. В воскресенье, 27 февраля, в РТ ночью ожидается -3... -8 градусов, а днем потеплеет до +2 градусов.

Фото: Максим Платонов (архив)

В начале следующей недели, 28 февраля и 1 марта, в Татарстане установится спокойная погода, осадков не ожидается. Ночью ожидается -4... -9°С, а при прояснениях температуры опустятся до -14°С. Днем ожидается от 0 до -5°.



Как отметили в Гидрометцентре РТ, в последние дни в Татарстане установилась теплая погода, шел снег, в том числе мокрый, дождь. Наблюдался сильный ветер, метели. В дневные часы на преобладающей территории республики температуры повышались до 0... +3°С. Среднесуточные температуры были на 10—13° выше нормы.

Сегодня днем в Татарстане осадков не наблюдается, сообщили в Гидрометцентре. В полдень воздух прогрелся до +3°С.