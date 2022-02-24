В сельхозотрасли Татарстана не хватает более полутора тысячи работников

Фото: Илья Репин (архив)

В сельскохозяйственной отрасли Татарстана занято 71 100 человек. Об этом объявили на коллегии Минсельхоза РТ.

Сейчас не хватает полторы тысячи работников: 792 человека в растениеводстве и 719 человек — животноводстве.

Напомним, Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе по производству сельскохозяйственной продукции.

— Занимая менее 10% сельхозугодий округа, производит более 15% его сельхозпродукции. Среди российских регионов в целом, если говорить по предварительным итогам прошлого года, РТ занимает первое место по производству молока, второе место — по сбору картофеля, шестое место — по производству мяса скота и птицы и седьмое место — по производству яиц, — сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

По ее словам, в Татарстане на сегодняшний день действуют 470 личных подсобных хозяйств, более 400 тысяч крестьянско-фермерских хозяйств и 145 потребительских кооперативов.