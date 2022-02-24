Галимова: Татарстан занимает первое место в ПФО по производству сельскохозяйственной продукции

Фото: Илья Репин (архив)

Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе по производству сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.



— Занимая менее 10% сельхозугодий округа, производит более 15% его сельхозпродукции. Среди российских регионов в целом, если говорить по предварительным итогам прошлого года, РТ занимает первое место по производству молока, второе место — по сбору картофеля, шестое место — по производству мяса скота и птицы и седьмое место — по производству яиц, — сообщила Галимова.

По ее словам, в Татарстане на сегодняшний день действуют 470 личных подсобных хозяйств, более 400 тысяч крестьянско-фермерских хозяйств и 145 потребительских кооперативов.

Фото: Илья Репин (архив)

Отметим, что за 2021 год на сельскохозяйственных ярмарках реализовали татарстанской продукции на 1,9 млрд рублей. Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Наиль Залаков отметил, что прошлый год был нелегким для аграриев республики. Аномальные погодные условия повлияли на показатели в сельском хозяйстве республики.

