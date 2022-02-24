В России за сутки выявили 132 998 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 132 998 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 15 928 568 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 24 февраля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 136 433 человека, всего выздоровевших — 12 972 661 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 762 россиян, всего от инфекции скончались 348 578 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России выявили 137 642 случая заболевания COVID-19. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко