За сутки в России зарегистрировали 137 642 заражения коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 137 642 случая заболевания COVID-19. Госпитализированы 16 349 человек. За все время пандемии инфекцию подхватили 15 795 570 россиян.

Всего выздоровели 12 836 228 человек, в том числе 179 203 — за минувшие сутки. Скончались еще 785 человек. В общей сложности коронавирус стал причиной смерти 347 816 жителей страны.

Фото: Максим Платонов

За сутки проведено 379 тысяч тестов на COVID-19. Всего проведено более 274,2 млн лабораторных исследований на наличие инфекции.

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Диана Жиленкова