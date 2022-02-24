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ЛНР: военные Украины в массовом порядке покидают позиции

10:22, 24.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе
ЛНР: военные Украины в массовом порядке покидают позиции
Фото: wikimedia.org

Военнослужащие Вооруженных сил Украины по всей линии соприкосновения в массовом порядке покидают передовые позиции. Об этом сообщается на сайте народной милиции Луганской народной республики.

Уточняется, что украинские военные отказываются от выполнения приказов командования.

Фото: wikimedia.org

Сегодня утром, 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. «Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в материале интернет-газеты.

Татьяна Леухина
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