ЛНР: военные Украины в массовом порядке покидают позиции
Военнослужащие Вооруженных сил Украины по всей линии соприкосновения в массовом порядке покидают передовые позиции. Об этом сообщается на сайте народной милиции Луганской народной республики.
Уточняется, что украинские военные отказываются от выполнения приказов командования.
Сегодня утром, 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. «Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в материале интернет-газеты.
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