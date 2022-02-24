Пушилин заявил о скором окончании спецоперации

Скоро спецоперация закончится, и города Донбасса «будут освобождены», заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, в настоящее время на территории региона происходит освободительное движение, и оно быстро закончится. Также он сообщил, что Штаб Операции объединенных сил Украины в Донбассе уничтожен, сообщает «РИА Новости».

Официальный представитель Народной милиции Эдуард Басурин сегодня сообщил, что на всей линии соприкосновения в Донецкой народной республике (ДНР) идут бои. Позднее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины по всей линии соприкосновения в массовом порядке покидают передовые позиции.

Сегодня утром, 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. «Реальное время» следит за развитием событии. Все подробности — в материале интернет-газеты.

Маргарита Головатенко