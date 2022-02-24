На 1 февраля задолженность по зарплате в России составила 915 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В России на 1 февраля 2022 года задолженность по зарплате составила 915 млн рублей. Такие данные представил Росстат.

В сравнении с уровнем на 1 января этого года общая задолженность увеличилась на 16,4%, или на 129,2 млн рублей. Из этой суммы на долги, образовавшиеся в 2022 году, приходится 59,9 млн рублей, в 2021 году — 272 млн рублей, в 2020 году и раньше — 583,1 млн рублей.

Наибольшая сумма долга пришлась на сферу обрабатывающего производства — 49%, на строительство — 16,3%, на сельское хозяйство, охоту, предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки — 9,2%, на транспорт — 8,7%, на добычу полезных ископаемых — 6%.

Фото: pixabay.com

В России просрочка по выплатам зарплат на начало 2022 года составляла 786,8 млн рублей. В топ антирейтинга по объему невыплаченных зарплат вошли Тамбовская область (47,1 млн рублей), Красноярский край (46,2 млн), Ростовская область (43,3 млн) и Башкортостан (42,1 млн рублей).



Дарья Акимова