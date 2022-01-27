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Татарстан оказался лидером по объему невыплаченных зарплат

11:20, 27.01.2022
Татарстан оказался лидером по объему невыплаченных зарплат
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарстан стал регионом-лидером по объему невыплаченных зарплат. На начало 2022 года задолженность составила 47,6 млн рублей. Такие данные приводит Росстат.

В топ антирейтинга по объему невыплаченных зарплат вошли Тамбовская область (47,1 млн рублей), Красноярский край (46,2 млн), Ростовская область (43,3 млн) и Башкортостан (42,1 млн рублей).

По России просрочка по выплатам составила 786,8 млн рублей. С 2003 года это минимальный показатель. За все годы показатель не опускался ниже 1 млрд рублей. 57% долгов, то есть 448 млн рублей, сформировались в допандемийное время.

Фото: realnoevremya.ru
Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансыОбщество БашкортостанТатарстан

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