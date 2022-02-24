Созданный при участии Nord Stream 2 AG в ФРГ экологический фонд отказался от поддержки «Северного потока — 2»

Фото: скриншот nord-stream-2

Немецкий фонд «Защита климата и окружающей среды MV», созданный в 2021 году при участии Nord Stream 2 AG в земле Мекленбург — Передняя Померания, отказался от поддержки проекта «Северный поток — 2» после остановки сертификации оператора газопровода. Об этом сообщает ТАСС.

По словам председателя правления организации Эрвина Зеллеринга, правление фонда оказалось едино во мнении, что необходимо учесть приостановку сертификации. Поэтому организация больше не связана с задачей, которая была поручена фонду земельным парламентом.

Фонд был учрежден 19 января 2021 года. Некоторые немецкие политики раскритиковали его создание и утверждали, что региональные власти действуют в интересах России и «Газпрома».

Фото: nord-stream2.com

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о намерении остановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2». Причиной стала эскалация конфликта на Украине.

Дарья Акимова