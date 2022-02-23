Мурашко: у перенесших COVID-19 людей с хроническими болезнями сердца и сосудов возрастает риск смертности

Фото: Максим Платонов

У людей с хроническими болезнями сердца и сосудов после коронавируса увеличивается риск летального исхода до 5—7 раз. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

По его словам, до 50% переболевших COVID-19 сталкиваются с проблемами сердечно-сосудистой системы. Это может быть нарушение ритма, миокардиты. Также возможны осложнения, связанные с тромбообразованием.

Фото: Максим Платонов

Министр отметил, что если у человека наблюдается повышенная утомляемость, снижение толерантности к физической нагрузке, то следует обратиться к врачу, передает «РИА Новости».

Тем временем эпидемиолог Дмитрий Константинов объяснил, почему переболевшим COVID-19 не рекомендуется ехать на море. По словам специалиста, избыточная инсоляция в целом вредна для организма человека и в особенности для тех, кто восстанавливается после коронавируса.



Диана Жиленкова