Исследование: 3% российских компаний выступают за сухой закон на корпоративах

В каждой четвертой российской компании не приветствуется алкоголь на корпоративах. А в 68% организаций алкогольные напитки на мероприятиях разрешены. Таковы результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

22% работодателей предпочитают на корпоративах легкие спиртные напитки, а 46% могут позволить себе и крепкий алкоголь. Кроме того, в 3% компаний выступают за сухой закон на корпоративах.

Фото: Максим Платонов

Недавно в сервисе SuperJob рассказали, что 43% работодателей решили организовать корпоративы в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня. 23% предпочитают отметить оба праздника, а 12% объединят их в одно мероприятие.

Диана Жиленкова