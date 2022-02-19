Исследование: в России 43% работодателей планируют устроить корпоративы к 23 февраля и 8 марта

В России 43% работодателей планируют устроить корпоративы в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня. 23% предпочитают отметить оба праздника, а 12% объединят их в одно мероприятие. Таковы результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

4% работодателей хотят организовать корпоратив только на День защитника Отечества, еще 4% — лишь на Международный женский день. А вот 45% опрошенных признались, что не планируют отмечать эти праздники вообще.

Фото: realnoevremya.ru

Перед новогодними праздниками в службе исследований hh.ru рассказали, что 72% жителей Татарстана предпочли бы заменить новогодний корпоратив на денежную премию. А посетить праздник вместо получения денег хотели бы только 20% жителей республики.

Диана Жиленкова