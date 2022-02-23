Аферу на 42 млн в спортвузе Казани вскрыли с подачи Рафиса Бурганова

В Поволжском университете физкультуры, спорта и туризма прокомментировали уголовное дело против двух сотрудниц вуза, обвиняемых в афере на 42 млн рублей. Заявление силовикам было по итогам внутреннего аудита, который инициировал бывший вице-премьер Татарстана Рафис Бурганов после своего назначения и.о. ректора в сентябре 2020-го, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе вуза.



Аудит проводился сразу по нескольким направлениям. В начале прошлого года о выявленных нарушениях законодательства были проинформированы правоохранительные органы. Ныне обвиняемые экс-начальник отдела по расчету с персоналом и ведущий бухгалтер этого отдела вуза уволены в феврале 2021-го. К тому моменту Бурганов уже был избран на пост ректора Поволжской академии.

Напомним, накануне прокуратура РТ сообщила о направлении в суд Казани уголовного дела о мошенничестве с ущербом 42 млн рублей. По версии силовиков, на протяжении четырех лет — с ноября 2017 года по январь 2021 года, обвиняемые подделывали бухгалтерские документы и вносили в программы автоматизированного бухучета недостоверные сведения о расчетах с персоналом. В реальности сотрудники спортивного вуза получали меньшие суммы, а разница похищалась обвиняемыми.