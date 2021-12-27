Рафис Бурганов избран ректором Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма

Фото: пресс-служба Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма

Ректором Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма избран Рафис Бурганов. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма

Выборы ректора проходили на конференции работников и обучающихся университета. Кандидатами на пост были: и.о. ректора Рафис Бурганов и первый проректор Азат Шарапов. Они представили слушателям программы развития университета на 5 лет.

Делегаты всех структурных подразделений тайным голосованием избрали Бурганова.

В октябре Казанская государственная консерватория им. Н. Жиганова и Поволжский университет физической культуры, спорта и туризма заключили соглашение о сотрудничестве.



Татьяна Леухина