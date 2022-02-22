В Казани сотрудницы спортивного вуза признались в афере на 40 млн рублей

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

В Московский райсуд Казани направлено дело о мошенничестве на 41,9 млн рублей. В хищении этих средств из бюджета обвиняют двух бывших сотрудниц Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма. Вину обе признали, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ.



По версии силовиков, на протяжении четырех лет — с ноября 2017 года по январь 2021 года, обвиняемые, начальник отдела по расчету с персоналом и ведущий бухгалтер этого отдела, подделывали бухгалтерские документы и вносили в программы автоматизированного бухучета недостоверные сведения о расчетах с персоналом. В реальности сотрудники спортивного вуза получали меньшие суммы, а разница похищалась обвиняемыми.

В качестве меры пресечения обеим избран запрет определенных действий.