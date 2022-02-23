Зеленский: необходимости во всеобщей мобилизации нет

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на сегодняшний день нет необходимости во всеобщей мобилизации. Однако он издал указ о призыве резервистов в особый период.

— Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования. Мною как верховным главнокомандующим ВС Украины выдан указ о призыве резервистов в особый период. Я подчеркиваю, речь идет исключительно о гражданах, включенных в оперативный резерв, — приводит слова Зеленского «РИА Новости».

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Накануне Россия установила дипломатические отношения с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), а президент РФ Владимир Путин заявил, что Минских соглашений больше не существует. По его словам, они были «убиты» Киевом еще задолго до признания Россией ДНР и ЛНР.

Диана Жиленкова