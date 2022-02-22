Россия установила дипломатические отношения с ДНР и ЛНР

С сегодняшнего дня Россия устанавливает дипломатические отношения с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом сообщили в МИД РФ.

Глава ведомства Сергей Лавров направил поздравления министру иностранных дел ДНР Наталье Никоноровой и министру иностранных дел ЛНР Владиславу Дейнего по случаю признания этих государств и установления дипотношений с РФ.

Накануне президент России Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. Сегодня в Совет Федерации поступило обращение Путина об использовании Вооруженных сил за пределами страны из-за ситуации в Донбассе. Постановление было единогласно принято.

Диана Жиленкова