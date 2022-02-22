Песков: в Кремле не смотрели обращение Байдена

В Кремле не смотрели обращение президента США Джо Байдена по ситуации вокруг Украины. Об этом рассказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

По его словам, на данный момент у президента России Владимира Путина идет рабочее совещание, передает «РИА Новости».

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В своем выступлении Байден анонсировал новые санкции против России на фоне признания с ее стороны Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Лидер США признал, что ограничения отразятся на американской экономике.

Также президент США сообщил, что страна продолжит помощь Украине в сфере обороны. Он добавил, что Соединенные Штаты не намерены сражаться с Россией, но хотят донести, что будут защищать каждый дюйм территории НАТО.

Диана Жиленкова