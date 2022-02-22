Матвиенко: в Совфед поступило обращение Путина об использовании вооруженных сил за рубежом

В Совет Федерации поступило обращение президента России Владимира Путина об использовании вооруженных сил за рубежом. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.



По ее словам, принято решение о рассмотрении вопроса в открытом режиме. Профильные комитеты Совфеда рекомендуют дать российскому лидеру согласие на использование ВС РФ в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), передает ТАСС.

Фото: council.gov.ru

Накануне Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. Затем президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением, в котором отметил, что признание Москвой независимости ДНР и ЛНР нарушает суверенитет Украины.

Сегодня в Верховную раду Украины внесли проект постановления о прекращении дипотношений с РФ. Также Совфед ратифицировал договоры о дружбе с ЛНР и ДНР. По словам Матвиенко, после признания республик Россия не допустит новых жертв в ходе конфликта в Донбассе.

Диана Жиленкова