В Верховную раду Украины внесли проект постановления о прекращении дипотношений с Россией

Депутат партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко внес в Верховную раду проект постановления о прекращении дипотношений с Россией. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

О возможном разрыве дипломатических отношений между странами высказался сегодня президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении. Украинский лидер подчеркнул, что не верит в возможность войны с Россией. Однако допустил введение военного положения в стране в случае широкой эскалации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разрыв крайне нежелателен, это сделает отношения двух стран и народов еще сложнее.

Фото: wikipedia.org

В Раду еще в 2014 году вносили проект постановления «О первоочередных мерах в связи с прямой военной агрессией Российской Федерации», предусматривающий, в частности, разрыв дипломатических отношений между Киевом и Москвой. Также предлагалось установить между странами визовый режим.

Вчера президент России Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. После этого Зеленский выступил со своим обращением, в котором отметил, что признание Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик нарушает суверенитет Украины.



Татьяна Леухина