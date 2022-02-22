Зеленский: Украина имеет право на индивидуальную и коллективную оборону
Украина имеет право на индивидуальную и коллективную оборону, заявил в видеообращении президент страны Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что границы Украины защищены, создана система территориальной обороны. «Мы привержены политико-дипломатическому урегулированию и не поддаемся ни на какие провокации», — приводит его слова RT.
Зеленский заявил, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик нарушает суверенитет Украины.
Президент России Владимир Путин в ходе вчерашнего выступления заявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Во время выступления Путин попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. Также главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией. Кроме того, Путин поручил обеспечить российским вооруженным силам поддержание мира в Донецкой и Луганской народных республиках.
Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР — вопиющее нарушение международного права. ЕС и партнеры дадут общий ответ.
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