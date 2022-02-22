В Набережных Челнах несколько районов остались без электроснабжения

В Набережных Челнах сразу несколько городских комплексов остались без электроснабжения. На данный момент без света остаются жители 26-го и 27-го комплексов.

Электроснабжение восстановили в четвертом, пятом и 30-м комплексах. Как сообщают пользователи социальных сетей, специалистам пока не удалось выяснить причину аварии.

В прошлом месяце в Татарстане на курорте «Свияжские холмы» произошло аварийное отключение электроэнергии. В результате происшествия некоторые люди остались висеть на подъемниках. Для того чтобы их снять, запустили дизельные генераторы. Посетителям курорта пришлось пешком подниматься в гору к своим автомобилям.



Диана Жиленкова