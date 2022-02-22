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В Набережных Челнах несколько районов остались без электроснабжения

18:18, 22.02.2022
В Набережных Челнах несколько районов остались без электроснабжения
Фото: pxhere.com

В Набережных Челнах сразу несколько городских комплексов остались без электроснабжения. На данный момент без света остаются жители 26-го и 27-го комплексов.

Электроснабжение восстановили в четвертом, пятом и 30-м комплексах. Как сообщают пользователи социальных сетей, специалистам пока не удалось выяснить причину аварии.

В прошлом месяце в Татарстане на курорте «Свияжские холмы» произошло аварийное отключение электроэнергии. В результате происшествия некоторые люди остались висеть на подъемниках. Для того чтобы их снять, запустили дизельные генераторы. Посетителям курорта пришлось пешком подниматься в гору к своим автомобилям.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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