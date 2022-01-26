Соцсети: На «Свияжских холмах» отключили электричество — некоторые люди остались висеть на подъемниках
В Татарстане на курорте «Свияжские холмы» произошло отключение электроэнергии. Видео появилось в социальных сетях.
Некоторые люди остались висеть на подъемниках. Для того, чтобы их снять, запустили дизельные генераторы. Отдыхающим пришлось пешком подниматься в гору к своим машинам, сообщают пользователи. Причина отключения света на курорте неизвестна.
В начале января стало известно, что трехзвездочный отель «Объект 784» у горнолыжного курорта «Свияжские холмы» не будут сносить. Все подробности — в материале «Реального времени».
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