Соцсети: На «Свияжских холмах» отключили электричество — некоторые люди остались висеть на подъемниках

В Татарстане на курорте «Свияжские холмы» произошло отключение электроэнергии. Видео появилось в социальных сетях.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Некоторые люди остались висеть на подъемниках. Для того, чтобы их снять, запустили дизельные генераторы. Отдыхающим пришлось пешком подниматься в гору к своим машинам, сообщают пользователи. Причина отключения света на курорте неизвестна.



В начале января стало известно, что трехзвездочный отель «Объект 784» у горнолыжного курорта «Свияжские холмы» не будут сносить. Все подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина