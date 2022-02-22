В Казани 23 февраля откроют «призывной пункт» и проведут строевую подготовку «Штыком коли, прикладом бей!»

Национальный музей Татарстана подготовил патриотическую праздничную программу, посвященную Дню защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба музея.

В 10.00 в музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941—1945 годов состоится театрализованное мероприятие «Профессия — Родину защищать!». На улице перед входом в Нацмузей устроят призывной пункт, для желающих проведут строевую подготовку «Штыком коли, прикладом бей!». Также в Национальном музее пройдет военно-историческая игра «Воин на все времена».

Фото: tatmuseum.ru

На прошлой неделе корреспонденты «Реального времени» поинтересовались у казанцев, какой подарок они хотели бы получить на 23 Февраля.

Татьяна Леухина