В Чистополе передвижной зоопарк работал без лицензии

Фото: прокуратура РТ

Чистопольская прокуратура провела проверку после обращения Российского экологического общественного движения «Народная инициатива», которое рассказало о нарушениях в работе передвижного зоопарка. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Владелец передвижного зоопарка — ИП Авагимов Р.А. У него не было лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарке.

По закону юридические лица, ИП, которые осуществляют деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, должны получить лицензию на ее осуществление до 1 января 2022 года. В адрес предпринимателя прокуратура внесла представление об устранении нарушений.

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Также все материалы надзорное ведомство направило в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РТ для решения вопроса о привлечении бизнесмена к административной ответственности по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии)» (ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ).

В конце ноября прошлого года Бугульминская прокуратура в ходе проверки исполнения законодательства о содержании животных в передвижном зоопарке в пгт. Карабаш обнаружила нарушения.



Татьяна Леухина