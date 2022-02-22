Путин опроверг слухи о намерении РФ восстановить территории в границах Российской империи

Россия не планирует восстанавливать свои территории в границах Российской империи. Заявления о подобных намерениях не соответствуют действительности, заверил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, в Кремле «предвидели спекуляции на тему о восстановлении Российской империи». Такое заявление он сделал, комментируя признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик, пишет RT.

Фото: kremlin.ru

21 февраля Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. После этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией.

Запад не одобрил решение России. Евросоюз считает, что РФ нарушила нормы международного права. Кроме того, случившееся там расценили как нарушение территориальной целостности Украины и пригрозили России новыми санкциями.

Татьяна Демина