Регулятор ФРГ: решение о сертификации оператора «Северного потока — 2» вряд ли примут до конца июня

Глава регулятора ФРГ Йохен Хоман заявил, что решение о сертификации оператора газопровода «Северного потока — 2» вряд ли будет принято до конца июня 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

Он добавил, что регулятор по-прежнему ожидает получения всех документов, требуемых для изучения заявки о сертификации «Северного потока — 2». Только когда их полностью предоставят, рассмотрение заявки сможет возобновиться.

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Ранее премьер-министр федеральной земли ФРГ Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что властям Германии необходимо обеспечить сертификацию газопровода «Северный поток — 2» в короткие сроки для успешного энергетического перехода. Она отметила, что правительству ФРГ следует акцентировать внимание на диалоге и экономическом взаимодействии с Россией.

Дарья Акимова