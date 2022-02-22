Власти России объяснили, в каких границах признали ДНР и ЛНР

Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики в границах, в которых их власти фактически осуществляют полномочия и юрисдикцию. Такое разъяснение дали в Министерстве иностранных дел РФ.

— Решение было принято с учетом свободного волеизъявления жителей Донбасса, на основе положений Устава ООН, Декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Заключительного акта СБСЕ, других основополагающих международных документов. Россия призывает другие государства последовать ее примеру, — гласит сообщение МИД РФ.



В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что Москва признает ДНР и ЛНР в тех границах, «в которых они себя провозглашали», пишет ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. После этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией.

Сегодня парламенты двух республик приняли законы о ратификации этих документов. Государственная дума также ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. За проголосовали все 400 присутствующих депутатов.



Татьяна Демина