Федеральный трансферт на выплату пенсий в 2021 году сократился на триллион рублей — это мало или много?

В 2021 году федеральный трансферт в Пенсионный фонд России сократился на сумму в 1,019 триллиона рублей. Такие данные приводят в отчете Счетной палаты РФ. Таким образом, доля отчислений из федерального бюджета на выплату пенсий стала минимальной за прошедшие 10 лет.

В целом сумма трансфертов из федерального бюджета составила 3,77 триллиона рублей, а это 38,5% всех доходов ПФР. 41% трансфертов были отправлены на страховые пенсии, примерно 17% — на единоразовые выплаты пенсионерам и семьям с детьми, по 14% — на пенсии бывшим госслужащим и выплаты инвалидам, ветеранам и ежемесячных пособий на детей, 9% — на материнский капитал.

Общие доходы ПФР в прошлом году упали почти на 5% в сравнении с 2020 годом. В настоящее время это 9,79 триллиона рублей. При этом работодатели заплатили взносы на обязательное пенсионное страхование на 10% больше. Их общий объем составил примерно шесть триллионов рублей.

Фото: realnoevremya.ru

1,019 триллиона рублей — это:

$13,2 миллиарда или €11,6 миллиарда по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. Около 55 миллионов средних страховых пенсий в России — в 2022 году она составляет 18 521 рубль.

— в 2022 году она составляет 18 521 рубль. По 29,214 рубля смог бы получить каждый россиянин, получающий страховую пенсию по старости — на 1 октября 2021 года, по данным Росстата, таких в стране было 34,88 млн человек.

смог бы получить каждый россиянин, получающий страховую пенсию по старости — на 1 октября 2021 года, по данным Росстата, таких в стране было 34,88 млн человек. На 585,7 миллиарда рублей больше , чем выделило правительство России на обеспечение единовременных выплат пенсионерам по 10 тысяч рублей в 2021 году — на это ушло 433,3 миллиарда рублей.

, чем выделило правительство России на обеспечение единовременных выплат пенсионерам по 10 тысяч рублей в 2021 году — на это ушло 433,3 миллиарда рублей. Где-то в 1,6 раза больше суммы , на которую Минфин заложил рост военных пенсий в период с 2020 по 2022 годы — это 603 миллиарда рублей.



, на которую Минфин заложил рост военных пенсий в период с 2020 по 2022 годы — это 603 миллиарда рублей. На 496,9 миллиарда рублей больше , чем было заложено на выплату маткапитала в 2021 году — на это планировалось потратить 522,1 миллиарда рублей.

, чем было заложено на выплату маткапитала в 2021 году — на это планировалось потратить 522,1 миллиарда рублей. На 257,5 миллиарда рублей больше , чем межбюджетные трансферты из федерального бюджета и Резервного фонда правительства в ФСС — за 2021 год они увеличились до 761,46 миллиарда рублей.

, чем межбюджетные трансферты из федерального бюджета и Резервного фонда правительства в ФСС — за 2021 год они увеличились до 761,46 миллиарда рублей. 10,4% от общих доходов бюджета ПФР в 2021 году — они составляли 9,79 триллиона рублей.

в 2021 году — они составляли 9,79 триллиона рублей. Такую же сумму правительство в 2019-м рассчитывало получить от участников новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — за первый год работы.

Дарья Акимова