Банк России объявил о новых мерах поддержки финансового рынка

Банк России в рамках поддержки финансового рынка разрешил банкам до 1 октября при расчете обязательных нормативов использовать курс валют на 18 февраля этого года. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Также финансовые организации до 1 октября получили право отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года.

ЦБ держит на контроле развитие ситуации на финансовых рынках и готов реализовывать дополнительные меры в целях поддержания финансовой стабильности.

Фото: Анна Сейтумерова

Вчера сообщалось, что курс доллара в ходе торгов на Мосбирже достиг 80 рублей. Такое значение достигнуто впервые с января.Курс евро достиг 90,4 рубля по состоянию на 22:15. Рост валют происходил на фоне обращения президента России Владимира Путина.

Максим Кокунин